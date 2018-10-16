Лунный календарь

Одним из самых древних календарей в мире является лунный календарь. Основой его являются фазы Луны. Поскольку спутник Земли является крупным космическим объектом и находится очень близко, то он оказывает сильное влияние на Землю. Луна имеет свою определённую орбиту вокруг планеты. Именно это её движение оказывает физическое и энергетическое воздействие на все процессы, происходящие на планете. Помимо этого, фазы Луны сильно влияют на психо-эмоциональное состояние человека и его действия.

Отличием лунного календаря от привычного для нас является начало нового дня. По лунному календарю сутки начинаются в момент восхода Луны и сильно отличаются друг от друга по продолжительности. Главным в календаре являются созвездия и то, в каком созвездии находятся небесные светила Солнце и Луна. Поскольку земной спутник постоянно движется по орбите, то из одного знака зодиака в другой он переходит значительно быстрее, чем Солнце. Максимальное время нахождения для Луны в одном знаке зодиака не превышает 3 дня.

Поскольку Солнце является источником света, оно не имеет отдельных фаз. Луна только отражает свет, полученный от Солнца, поэтому её фазы зависят от местоположения относительно Земли и звезды. Таких фаз существует 4:

новолуние. В этот период Луна находится между Землёй и Солнцем, поэтому её тень падает на Землю;

полнолуние. Луна находится за Землёй и отражает на неё весь свет, полученный от Солнца;

первая четверть;

четвёртая четверть. В обеих четвертях Луна отражает лишь часть света.

Какое же значение все эти изменения оказывают на человека? Учитывая лунное состояние, каждый человек может достаточно сильно изменить свою жизнь. Придерживаясь лунных фаз, мы обретаем гармонию с природой, восстанавливаем наш биологический баланс.

В первую очередь энергия Луны влияет на наше физическое состояние. Чем ближе она продвигается к полнолунию, тем активнее начинается умственная работа нашего организма. Именно поэтому сложные решения стоит принимать ближе к окончанию лунного цикла, а его начало является самым оптимальным временем для выполнения физической работы. Даже самые активные скептики могут убедиться в том, что Луна оказывает сильное влияние: в начале цикла в растениях сок с питательными веществами в основном находится в корнях, во время движения Луны сок движется по стеблю растения к верхушке.

В мире существует огромное количество негативной энергии. Её могут излучать природные катаклизмы, люди, которые плохо к вам настроены, и многое другое. Внимательнее всего необходимо быть в самые первые и последние дни цикла, поскольку организм отдыхает от полученной энергии, от выполненных задач, соответственно, является беззащитным. В эти дни стоит оградить себя от всего негативного, что может произойти. Под влиянием плохой энергии ослабленный организм может отреагировать болезнями, депрессиями.

Рабочие дела тоже рекомендуется подстраивать под лунный цикл. Наиболее успешными будут те дела, которые начинаются и заканчиваются в соответствии с циклом. В древности даже лекари старались избегать действий, оказывающих влияние на состояние человека, в полнолуние. В наше время также не рекомендуется в фазу полнолуния ложиться на операции, выполнять какие-либо процедуры по изменению внешности. Лучше эти дни уделить отдыху.

Для того чтобы правильно составить расписание дел, необходимо следить за движением Луны. Лунное время не совпадает с солнечным, а лунный год на несколько дней короче солнечного. Поэтому для составления графика необходимо провести точные вычисления, в какой период времени и в какой фазе находится небесное тело. Также не стоит забывать о том, в каком знаке зодиака находится та или иная фаза Луны. Тщательно выполненный анализ с учётом всех особенностей движения Луны по небосклону изменит вашу жизнь.

Стоит помнить, что лунный месяц является плавающим по длительности. Наиболее благоприятными являются те месяцы, в которых 30 полных лунных дней. Не стоит планировать что-то важное в незавершённый месяц продолжительностью 29 дней. Такие месяцы являются достаточно рискованными и могут принести неудачу.

Стоит помнить, что во время путешествий воздействие Луны меняется. Особенно сильно это заметно при путешествиях на длительные расстояния. Наименьшее влияние Луна оказывает в экваториальных районах, а сильнее всего оно ощущается при приближении к полюсам.